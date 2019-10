Den Haag wil meer grip op zorguitgaven met Wmo-voorspelmodel

Den Haag gaat een Wmo-voorspelmodel inzetten. Met dit model kan de gemeente het Wmo-gebruik per wijk voorspellen. Dit helpt volgens de gemeente om de uitgaven aan zorg terug te dringen en mensen de zorg te bieden die ze nodig hebben. Het model bestaat sinds eind vorig jaar. Sindsdien is er flink gesleuteld om het model zo kloppend mogelijk te maken.

Kavita Parbhudayal, wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid is trots en blij dat het model vanaf het einde van het jaar ook echt kan worden toegepast. “Het beroep op de Wmo groeit, ook in Den Haag. Dan wil je echt wel weten welke richting het opgaat, zodat je grip krijgt op de kosten en het geld daaraan kunt besteden waar het voor bedoeld is: goede zorg voor wie dat echt nodig heeft. Dit voorspelmodel helpt ons daar enorm bij.”

Om zo precies mogelijk te kunnen voorspellen wat het verwachte beroep op ondersteuning gaat zijn, is gebruikgemaakt van uiteenlopende gegevens. Zo is er onder meer gekeken naar het aantal inwoners dat instroomden in de Wmo en zijn uiteenlopende kenmerken van de 35 wijken in het model verwerkt.

Foto: Gemeente Den Haag.