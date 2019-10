Haagse zorgprofessional Jolanda: “Het is het mooiste beroep van de wereld”

Het aantal inschrijvingen voor verpleegkunde-opleiding in het schooljaar 2019-2020 is met 12,3 procent gestegen, meldt de in Den Haag gevestigde Vereniging Hogescholen. Dat is iets wat wijkverpleegkundige Jolanda Bruinzeel maar al te graag hoort. “Het is het mooiste beroep in de wereld als je het mij vraagt”, vertelt de zorgprofessional in de Schilderswijk op Den Haag FM.

In de Schilderswijk heeft Jolanda een gevarieerd patiëntenbestand. “We hebben mensen van 18 tot 93 jaar oud. Dat maakt het werk iedere dag weer anders.” Er is vaak aandacht voor negatieve aspecten van de zorg, maar er is ook veel moois waar te weinig aandacht voor is, vindt Jolanda. De andere kant van het werken in deze sector wordt vanaf donderdag belicht in het WTC aan de Prinses Beatrixlaan. Daar vind een foto-expositie plaats over werkgeluk in de zorg.

De fototentoonstelling wordt donderdag om 17.00 uur geopend zal een maand lang te zien zijn in Den Haag. Daarna zal de expositie rond gaan reizen door Nederland van zorginstelling naar zorginstelling.

