Brommers en oude dieselauto’s mogen binnenkort centrum niet meer in

Maurice Steijn na drie speelronden al ontslagen in Abu Dhabi

Meer in

Het avontuur van Maurice Steijn in Abu Dhabi is van korte duur gebleken. De oud-trainer van ADO Den Haag is na drie speelronden al op straat gezet bij Al-Wahda FC. Steijn kende met de voetbalclub geen beste start van de competitie. Twee van de drie wedstrijden gingen verloren.

Voor Al-Wahda was dat een reden om hem te ontslaan. Steijn – tot afgelopen seizoen nog succesvol trainer van VVV-Venlo – vertrok afgelopen zomer naar het Midden-Oosten en nam zijn zoon Sem ook mee. Vader Maurice tekende een tweejarig contract bij Al-Wahda, Sem wordt door die club gehuurd van ADO Den Haag.

Steijn – geboren in Den Haag – voelde zich gezegend dat hij dit avontuur aan mocht gaan. ‘Natuurlijk is het financieel heel interessant, maar het gaat ook om het avontuur’, zei hij eerder tegen Omroep West. Zoon Sem keert terug naar ADO Den Haag. Hij kan pas na de winterstop in actie komen voor het team van Fons Groenendijk.