Mini-symposium over het eten van insecten bij Apollo 14

Bij Apollo 14 op de Binckhorst, een plek waar start-ups samen komen “die bezig zijn de wereld te verbeteren”, vond donderdag een mini-symposium ‘Tuinbouw reststromen en insectenkweek’ plaats. Een van de onderwerpen die daar werd besproken was het gebruiken van insecten als voedselingrediënt. “Ik heb vanmiddag bijvoorbeeld een hele smakelijke krekelburger geproefd” vertelt wethouder Innovatiebeleid Saskia Bruines op Den Haag FM.

Wethouder Bruines is maar al te blij met dit soort innovatieve bedrijven in de stad. “Voor Den Haag is het heel interessant na te denken over hoe en wat we eten in de toekomst.” CricketOne is zo’n bedrijf in Den Haag dat zich hierop focust. Het levert ingrediënten vervaardigd uit insecten voor zowel basisvoeding als sport- en klinische voeding. Daarvoor extraheert het eiwitten uit krekels.

“Daarnaast hebben in de stad verschillende instanties die zich inzetten om voedseltekorten tegen te gaan. Deze ontwikkelingen kunnen daar ook aan bijdragen”, benadrukt Bruines.

Luister hier naar het interview met Saskia Bruines op Den Haag FM.