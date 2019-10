Onderzoek naar aantekeningenboekjes van verdachte dubbele steekpartij

Deskundigen van het Pieter Baan Centrum willen aantekeningenboekjes lezen van de Hagenaar die wordt verdacht van het steken van een jeugdlid van hockeyclub Klein Zwitserland en een hardloper. De verdachte Tadeusz C. (42) verzet zich daar heftig tegen. ‘De boeken zijn artistiek materiaal’, zei hij donderdag tijdens een inleidende zitting.

Op woensdag 6 februari zou de Poolse Tadeusz C. in korte tijd twee mensen hebben aangevlogen, aan de Van Alkemadelaan en De Mildestraat in Den Haag, bij hockeyclub Klein Zwitserland. Een 17-jarige jongen werd in de fietsstalling van de club in zijn arm gestoken. Kort daarvoor zou C. een hardloper meerdere malen in zijn gezicht hebben gestoken. Beide slachtoffers moesten zich in het ziekenhuis aan hun verwondingen laten behandelen.

Bij de zitting waren het 17-jarige slachtoffer en de echtgenote van de neergestoken man aanwezig. Het proces gaat op 7 januari 2020 verder.