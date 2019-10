Oprichtingsakte Haagsche Tramwegmaatschappij naar gemeentearchief

De oprichtingsakte van de Haagsche Tramwegmaatschappij (HTM) op 17 mei 1887 gaat naar het gemeentearchief. De akte is onderdeel van een groter deel van het archief van de HTM dat naar het Haags Gemeentearchief gaat. Directeur van de HTM, Jaap Bierman, draagt het archief op 16 oktober over.

De overdracht is onderdeel van de tentoonstelling “WEG WEZEN! Den Haag in beweging”. Daarmee brengt het Haags Gemeentearchief een ode aan de bewegelijkheid van de stad. Aanleiding van de tentoonstelling is het 15 jarige bestaan van de Tramtunnel. De tentoonstelling is samengesteld in samenwerking met de afdeling Mobiliteit van de Gemeente Den Haag en te bezichtigen in De Galerij, de permanente tentoonstellingsruimte van het archief in de jarige Tramtunnel.

De tentoonstelling laat niet alleen een nostalgisch beeld van Den Haag zien met het veranderend stadsbeeld, maar ook alles van mobiliteit met beeldmateriaal uit de eigen collectie van het Haags Gemeentearchief. “WEG WEZEN!” verwijst dan ook naar zowel de ontwikkeling van de groeiende verkeersdrukte in de stad, als de groeiende mogelijkheden van transport.

Foto: Jos van Leeuwen.