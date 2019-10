Staedion gaat woningen verduurzamen, “duurzaamheid leeft”

87 procent van de ondervraagde bewoners van woningcorporatie Staedion wil dat de corporatie doorgaat met het verduurzamen van de huurwoningen. Bewoners noemen het isoleren van woningen en het plaatsen van zonnepanelen als belangrijkste maatregelen. Daarom gaat Staedion volgend jaar duizend woningen aansluiten op zonnepanelen en duizend woningen verduurzamen.

Tot nu toe was er bij de corporatie nog weinig bekend over hoe de bewoners zelf over duurzaamheid denken, wat ze hierover weten of wat hun drijfveren zijn. Om hier meer inzicht in te krijgen, is er een vragenlijst uitgezet onder bijna 6.500 bewoners. 22,3 procent van hen heeft de vragenlijst ingevuld.

Staedion is bezig haar volledige woningvoorraad in 2050 CO2-neutraal te maken. “Duurzame woningen bieden de bewoners meer comfort en het zorgt ervoor dat ze hun energielasten kunnen verlagen.”