STRAATVRAAG: Wie kun je nog vertrouwen?

Het is een zooitje in Den Haag. Na twee wethouders die verdacht worden van corruptie en het aftreden van burgemeester Pauline Krikke, zijn er nu vertrouwelijke gesprekken uitgelekt. Een geluidsopname van het gesprek tussen de commissaris van de koning en de Haagse fractievoorzitters kwam gister in handen van Omroep West. In de opname is onder andere te horen dat Johan Remkes de waarnemend burgemeester van Den Haag wordt. Wie kun je tegenwoordig eigenlijk nog vertrouwen?