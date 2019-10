Brommerfanaten van Loosduinse Puchclub leggen zich niet neer bij dieselverbod

De gemeente gaat oude dieselauto’s en brommers weren om de luchtvervuiling in de stad tegen te gaan. Sam Develing van de Loosduinse Puchclub heeft het gevoel dat zijn hobby daarmee van hem wordt afgepakt. “Dit gaat nergens meer over, helemaal niet sinds wij een oplossing hebben tegen de luchtvervuiling”, vertelt Sam op Den Haag FM.

Oude brommers mogen vanaf 2021 Den Haag niet meer in. Dieselauto’s worden in tegenstelling tot de brommers alleen in de binnenstad geweerd. “Dat wij niet het centrum in zouden mogen is ook geen probleem, daar komen we toch niet.” Het struikelblok voor Sam is dat het maar een aantal weekenden per jaar wordt toegestaan om in de stad te rijden. “Als het op een woensdag in april lekker weer is, wil ik gewoon kunnen rijden.”

Alternatieve brandstof

De Loosduinse Puchclub heeft nog geprobeerd om wethouder Liesbeth van Tongeren op andere gedachten te brengen. “Er is een goedje dat je bij de benzine in de tank kan gooien waardoor je minder uitstoot en je nauwelijks iets ruikt, maar dit werd direct van tafel geveegd”, vertelt Develing.

De brommerfanaat is niet van plan zich neer te leggen bij het besluit van de gemeente. “We gaan hopelijk met al onze schone brommertjes naar het Binnenhof om het ze zelf eens te laten ruiken.”

Foto: Richard Mulder

