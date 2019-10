Japanse Tuin weer open

De Japanse Tuin is vanaf zaterdag weer geopend voor bezoekers. Tot en met 27 oktober kunnen bezoekers een kijkje nemen bij de zeldzame bomen en planten. De tuin is heel kwetsbaar. Daarom is de Japanse Tuin slechts 8 weken in het jaar geopend.

Om de tuin te beschermen zijn er een paar regels. Zo zijn honden, buggy’s en elektrisch aangedreven hulpmiddelen niet toegestaan. Mensen in een rolstoel kunnen een kortere, speciale route door de tuin nemen. Ook is er een beperking van het aantal bezoekers gelijktijdig in de tuin.

Foto: Gemeente Den Haag.