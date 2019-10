Medewerkers HMC Westeinde gaan zondagsdienst draaien

Ziekenhuismedewerkers van HMC Westeinde gaan volgende week donderdag 24 uur lang zondagsdiensten draaien. Dat laat vakbond FNV weten. Zondagsdiensten draaien is de stakingsvariant voor ziekenhuizen. De operatiekamers, radiologie, verpleegafdelingen en tientallen andere afdelingen zijn die dag gesloten voor niet-spoedeisende zaken vanwege de cao-acties. In heel het land gaan ziekenhuizen in estafette-vorm staken.

Volgens de FNV is een voorstel van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) onvoldoende. “Als je naar het hele plaatje kijkt, dan is het voorstel van de NVZ écht onvoldoende.” FNV Zorg & Welzijn, FBZ, NU’91 en CNV willen een goede cao voor de 200.000 ziekenhuismedewerkers. Met een structurele salarisverhoging, een extra toeslag op loon wanneer medewerkers last-minute worden opgeroepen om te werken. Ook willen de vakbonden goede afspraken over arbeids- en rusttijden en over instroom en behoud van medewerkers.

