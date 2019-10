Regenboogvlag wappert voor stadhuis op Internationale Coming-outdag

Meer in

Meerdere wethouders, raadsleden en mensen uit de Haagse LHBT-gemeenschap zijn vrijdag aanwezig geweest bij het hijsen van de regenboogvlag voor het stadhuis. De gemeente hijst deze vlag op de Internationale Coming-outdag op 11 oktober.

“Acceptatie is nog niet aan de orde voor de hele bevolking en om dit aan te vechten hijsen we de vlag”, vertelt wethouder Bert van Alphen op Den Haag FM. De regenboogvlag staat symbool voor de diversiteit in seksuele oriëntatie en genderidentiteit, en komt voortaan jaarlijks op Coming-outdag bij het stadhuis te hangen.

De originele regenboogvlag werd veertig jaar geleden ontworpen door de Amerikaanse kunstenaar Gilbert Baker voor de Gay Freedom Day Parade van 1978 in San Francisco en staat symbool voor de lesbische en homoseksuele trots. De vlag is daarna uitgegroeid tot het icoon van de LHBT-gemeenschap.