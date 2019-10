Rondje stadion en veld tijdens ADO Den Haag Fun Run

Een rondje door het Cars Jeans Stadion en over het veld. Zondag kan het tijdens de ADO Den Haag Fun Run. Vlaggen, DJ’s, enthousiaste supporters en door de spelerstunnel. Er zijn parcoursen van 1 km tot 10 km. De run wordt georganiseerd om geld in te zamelen voor ADO Den Haag in de Maatschappij en het Juliana Kinderziekenhuis.

Deelnemers hebben al ruim 2.000 euro opgehaald. Het doel is minimaal 5.000 euro op te halen. ADO Den Haag in de Maatschappij staat voor verbinding van de sport met de samenleving. Dit jaar gaat het geld dat wordt opgehaald naar het project de Blindentribune.