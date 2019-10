Spuigasten over vertrek Krikke, komst Remkes en vertrouwen in politiek

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM wordt zaterdagochtend onder andere aandacht besteed aan het vertrek van de Haagse burgemeester Pauline Krikke, de komst van waarnemend burgemeester Johan Remkes en het vertrouwen in de Haagse politiek.

Johan Remkes is vrijdagmiddag geïnstalleerd als waarnemend burgemeester van Den Haag. Dat gebeurde tijdens een besloten bijeenkomst op het provinciehuis door de commissaris van de koning, Jaap Smit. De commissaris was deze week op zoek naar een waarnemend burgemeester voor de stad, omdat Pauline Krikke zondag haar ontslag heeft aangeboden. Hilbrand Nawijn, oud-minister namens de LPF in het kabinet-Balkenende I, was in die tijd een collega van VVD’er Remkes. Wat kan Den Haag van Remkes verwachten? En wat voor soort bestuurder is hij?

Vertrouwen in Haagse politiek

Vertrouwelijke gesprekken over de waarnemend burgemeester voor Den Haag zijn deze week gelekt. Omroep West heeft geluidsopnames toegespeeld gekregen van het overleg tussen de Zuid-Hollandse commissaris van de koning, Jaap Smit, en de Haagse fractievoorzitters. Het lek is opvallend omdat juist in Den Haag het thema integriteit hoog op de politieke agenda staat nu de wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui en een raadslid, alle drie van Hart voor Den Haag/Groep de Mos, verdachte zijn in een corruptieonderzoek. Hoe kan de Haagse politiek het vertrouwen herstellen? De fractievoorzitters Hanneke van der Werf (D66) en Adeel Mahmood (NIDA) geven het antwoord op die vraag.

Bibliotheek aan het Spui

