Veel werk aan de winkel voor nieuwe waarnemend burgemeester Johan Remkes

De nieuwe waarnemend burgemeester Johan Remkes kan sinds vrijdag echt aan de slag. In zijn eerste kennismaking met de raad liet hij weten dat het terugbrengen van de integriteit van het stadsbestuur een van zijn prioriteiten is.

Remkes gaat dat onder andere doen door de wethouders op integriteit te screenen. Niet alleen de nieuwe wethouders zullen gecontroleerd worden, ook de huidige wethouder moeten de screening ondergaan. “In veel gemeenten en provincies is dat de allernormaalste zaak van de wereld”, zegt de kersverse burgemeester tegen Den Haag FM.

Raad positief

De politieke partijen reageerden erg positief op het aanstellen van Remkes. “We mogen ons als stad in de handen klappen met iemand als Remkes. Hij heeft een behoorlijke staat van dienst in het openbaar bestuur”, zegt fractievoorzitter van GroenLinks Arjen Kapteijns. Frans de Graaf, fractievoorzitter van de VVD, voegt daaraan toe: “We zijn heel blij dat hij in deze moeilijke situatie bereid is naar Den Haag te komen.”

Rondleiding

De interim burgemeester werd door een aantal partijen ook uitgenodigd voor een rondleiding door de stad. Zo mag hij de Schilderswijk en Escamp een keer komen bekijken. “Je ziet dat daar ook bepaalde dingen spelen die over de openbare orde en veiligheid gaan”, zegt Arjen Dubbelaar namens Hart voor Den Haag / Groep de Mos. Remkes gaat graag op de uitnodiging in: “De agenda biedt weinig ruimte, maar ik ga het zeker doen.”