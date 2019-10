‘Waarnemer Johan Remkes stopt veel eerder dan gedacht’

De waarnemend burgemeester, Johan Remkes, blijft tot uiterlijk 1 juli volgend jaar. Dat heeft Remkes in donderdagavond in een gesprek met de fractieleiders in de gemeenteraad meegedeeld. De termijn is opmerkelijk omdat de commissaris van de koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, eerder deze week meerdere malen heeft verklaard dat het nog wel een jaar kan duren voordat in Den Haag een definitieve opvolger van Pauline Krikke kan worden geïnstalleerd.

Remkes wordt vrijdag aan het begin van de middag tijdens een besloten bijeenkomst op het provinciehuis door de commissaris geïnstalleerd als waarnemend-burgemeester van Den Haag. Aan het einde van de middag is er dan in het stadhuis een kennismaking met de gemeenteraad. Woensdagmiddag was er al een gesprek tussen hem en de fractievoorzitters. Daar verklaarde Remkes dat hij dat hij beschikbaar is tot 1 juli, melden meerdere bronnen het in het Haagse stadhuis.

Foto: Maarten / Wikimedia.