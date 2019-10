Yara zamelt geld in voor eigen stamcelbehandeling tegen MS

De Haagse Yara Konings is druk bezig om 60.000 euro op te halen voor haar behandeling tegen Multiple Sclerose (MS). De 27-jarige moeder en stiefmoeder van drie lijdt al tien jaar aan de ziekte. “Nu ben ik het zat”, vertelt ze op Den Haag FM.

Toen Yara 17 jaar oud was kreeg ze voor het eerst klachten en ongeveer een jaar later werd de diagnose MS gesteld. “Na de geboorte van mijn zoon drie jaar geleden ben ik heel snel achteruit gegaan. Zo snel dat ik nu in een scootmobiel zit.” In Rusland kan Yara een zogenaamde HSCT-behandeling ontvangen die het afweersysteem als het ware ‘reset’. Zo kunnen de ontstekingscellen niet langer de hersenen en het beenmerg aanvallen, zoals gebeurt bij MS-patiënten. “Met deze stamcelbehandeling is de slagingskans 85 tot 90 procent dat mijn MS stopt.”

De Stichting Help Yara is in het leven geroepen om het benodigde bedrag bij elkaar te sprokkelen. De actie en bijbehorende website gingen donderdag online en vrijdagmiddag stond te teller al boven de 20.000 euro. “Belachelijk hoe snel dit gaat”, vertelt Yara.

Het volledige bedrag van 60.000 euro moet op 1 december opgehaald zijn. “Mochten we meer ophalen dan ik nodig heb, dan gaat het geld naar verder onderzoek naar MS.”

Foto: Facebook | Yara Konings

Luister hier naar het interview met Yara Konings op Den Haag FM.