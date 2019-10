Boek over legendarische discotheek De Marathon in Mediamix op Den Haag FM

Het radioprogramma Mediamix op Den Haag FM besteedt zondagavond aandacht aan het boek over de discotheek De Marathon. Het boek over de legendarische discotheek is zaterdag 5 oktober gepresenteerd in Standtent 14 op Kijkduin. Reden om te gaan praten over dit boek met de bedenker en motor van dit mooie project, Charles Brussee en Marlon van Delden die zowat in De Marathon heeft gewoond.

De Marathon begon in 1947, onder de naam Eerste Haagsche Rolschaats Club (EHRC) in de De Savornin Lohmanlaan. Pas in 1972 begon de periode als discotheek. Er is ook een duidelijke samenwerking met Radio Stad Den Haag en ook dat zal zeker te sprake komen in het Mediaprogramma Mediamix!

Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over communicatie in de breedste zin des woords. Het programma wordt elke zondagavond tussen 21.00 en 22.00 gepresenteerd door Wim Zonderland, met bijdragen van Peter Steggerda, Kees Rooke en Marco Baaij.