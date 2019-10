Gewonde bij steekpartij op Stationsplein

Bij een steekpartij op het Stationsplein is vrijdagavond een gewonde gevallen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd en hoe zwaar het slachtoffer gewond is, is volgens een woordvoerder van de politie nog niet duidelijk.

Er is nog geen verdachte aangehouden en er wordt nog onderzoek gedaan. De politie is op zoek naar getuigen. Het steekincident gebeurde even voor 22.00 uur. Er is een plaats delict afgezet achter de tramhaltes bij station Hollands Spoor. Op foto’s van nieuwssite Regio15 zijn bloedsporen op straat en bebloede kleding te zien.