Kunstlicht met musical Anastasia, festival Feyerabend en toneelvoorstelling Melk & Dadels

Het wekelijkse magazine Kunstlicht op Den Haag FM gaat zondag van 10.00 tot 12.00 uur live in op de musical Anastasia (foto), het nieuwe festival Feyerabend, de topvoorstelling Melk & Dadels en de bekendmaking van de nieuwe naam voor het OCC: Amare.

De musical Anastasia draait rond een vermeende Romanov-prinses. Twee weken geleden is de opvolger van ‘The Lion King’ officieel van start gegaan in het AFAS Circustheater. Kunstlicht spreekt met René van Kooten, alias Gleb. Feyerabend, dat is een nieuw driedaags festival in het Korzotheater. Het artistieke experiment en onderzoek in met muziek, dans, performance art en beeldende kunst begint donderdag 17 oktober.

De toneelvoorstelling Melk & Dadels is subliem: rauw maar ook vol humor en vaart, en vol persoonlijke en speelse getuigenissen, uit het leven gegrepen van vier jonge Marokkaans-Nederlandse actrices. Zij verhalen over de pijn, en zijn zacht en kwetsbaar over de vreugde in de Marokkaanse én de Nederlandse cultuur. Kunstlicht spreekt met actrice Soumaya Ahouaoui. Daarnaast heeft Kunstlicht ook een reportage over de onthulling van de nieuwe naam voor het OCC op het Spuiplein: Amare.

In Kunstlicht is er ook aandacht voor de vaste rubrieken: de Kunstgreep met acteur Vincent Linthorst, het Vrolijk Intermezzo met Thom Ferwerda, en Dichter bij Den Haag en Door de bril van een ander met Mira Feticu. Als altijd zijn er rond tien voor twaalf agendatips. Samenstelling, productie en presentatie: Eric Korsten.

Foto: Stage Entertainment