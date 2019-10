Natuur- en Milieueducatie viert 100-jarig bestaan met #Goed Bezig DH Festival

Zondag viert Natuur- en Milieueducatie haar 100-jarig bestaan met het #Goed Bezig DH Festival. Bezoekers kunnen op het festival zelf ontdekken hoe ze iets goed kunnen doen voor de natuurlijk. Volgens de organisatie makkelijker dan je denkt. Het festival is van 13.00 tot 16.30 uur op Stadsboerderij De Herweijerhoeve, Anna Polakweg.

Bezoekers kunnen zelf compost leren maken, kennis maken met alternatieve manieren van eten en kennis maken met nieuwe energiebronnen. Ook kunnen bezoekers met de gemeente in gesprek gaan over het nieuwe beleid voor bomen en natuur in de stad of meedoen aan het straatspel.

Naast het festival organiseert de gemeente ook wandelingen langs Haagse bomen met deskundigen die zich iedere dag met bomen bezig houden.