Raamexploitant: “Vergunningplicht voor prostituees is goed idee”

Een vergunningplicht voor prostituees is een goed idee. Dat zegt de raamexploitant van Casa Viola in de Doublet- en Geleenstraat op Den Haag FM. Een dezer dagen wordt een wetsvoorstel gepresenteerd waarin staat dat prostituees 21 jaar of ouder moeten zijn én een vergunning moeten hebben.

“Aan dat wetsvoorstel zijn ze al een jaartje of 8 á 9 aan het sleutelen. De aandacht voor de sector is groot, als het over seks of prostitutie gaat is het altijd interessant”, zegt de exploitant. “Ik en met mij nog velen, zijn een groot voorstander van het wetsvoorstel.” Vooral de vergunningplicht is volgens hem een goed idee. “Je mag alleen adverteren met vergunningsnummer. Alle dames hebben dan een vergunning nodig, dat betekend dat ze bekend zijn nbij de overheid. Dan kan de overheid hulp en zorg bieden als dat nodig blijkt te zijn.”

Raamexploitant van Casa Viola in de Doublet- en Geleenstraat.