Boek over legendarische discotheek De Marathon in Mediamix op Den Haag FM

Spike van Zoest van Di-rect en Bella Hay gaan trouwen

Spike (Frans) van Zoest en zijn vriendin Bella Hay gaan trouwen. Dat maakt de zanger van de rockband Di-rect vrijdagavond bekend op zijn Instagram. “She said YES!” schrijft een gelukkige Van Zoest.

Op de foto laat Hay haar ring zien die ze op 9 oktober heeft gekregen. Toen is ze voor Van Zoest ten huwelijk gevraagd. Inmiddels zijn de twee al zeven jaar bij elkaar. Hay en Van Zoest hebben elkaar in de muziekwereld leren kennen. Van Zoest is zanger en gitarist bij Di-rect en Hay is de leadzangeres van Tears & Marble.

Foto: Spike van Zoest / Instagram.