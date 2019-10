Di-rect, Vanessa Paradis en Nick Cave in De Nieuwe Van Nierop

Drumfans verzamelen zich tijdens Herfstfest in het Paard

Drumfans verzamelen zich zondag tijdens het Herfstfest in het Paard. Een dag met optredens en workshops door vele topdrummers in de Grote Zaal, Kleine Zaal en het Podiumcafé, een drumbeurs, snelheidswedstrijden en give-aways. Het drumfestival van drummer Koen Herfst beleeft dit jaar zijn vijfde editie en is uitgegroeid tot het grootste drumfestival van de Benelux.

Dit jaar komen onder andere Dennis Chambers, Ian Matthews, Richard Spaven, Lucas van Merwijk, Michael Schack, Mira Burgers en Drumduo’s Jeroen Vrolijk & Eddy van Dongen + Vernon Chatlein & Koen Herfst optreden.