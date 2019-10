Di-rect, Vanessa Paradis en Nick Cave in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer Di-rect, Vanessa Paradis en Nick Cave (foto).

Ze had als tiener al een wereldhit (‘Joe le taxi’) en ging al snel ook films maken, sindsdien laveert ze tussen acteren en zingen; vanavond hoor je de nieuwste single van Vanessa Paradis. Ook Nick Cave heeft iets met film, zo schrijft hij de laatste jaren veel soundtracks, maar zijn nieuwste album is een kunstwerk op zichzelf, een zware plaat met heftige songs.

Verse Haagse muziek is er van Di-rect en The Grey Pants. Verder hoor je releases van One Direction-leden Zayn, Niall Horan en Harry Styles, Haagse muziek is van Di-rect en The Grey Pants, verder hoor je Naaz, Elbow, Angel Olsen en Wilco. De Top 3 staat deze week in het teken van Nederlandse rootsmuziek met Blackbird, nieuwkomer Joe Buck en trio The BlueBirds.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).