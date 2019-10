Vijfde editie van Marché Royal brengt Den Haag in Franse sferen

Peugeot, chansons, oesters, het lijkt Frankrijk wel, maar we zijn gewoon in het Hofkwartier. Zondag vond daar de Marché Royal plaats.

“De Marché Royal is een Franse markt die hier in het Hofkwartier wordt gehouden,zegt Philomeen van ’t Hooft. “Ieder jaar in de maand oktober en dit jaar is het jublieum want we staan hier voor de vijfde keer.” Volgens haar is de band tussen Frankrijk en Nederland diep. “Er is natuurlijk een hele lange band met Frankrijk denk maar aan de Napoleontische tijd toen Nederland in feite onder supervisie van Frankrijk viel. Hier in het Hofkwartier waren met name kleine ondernemers die voor het Franse Hof werkten. De relatie is daarom bijzonder sterk.”