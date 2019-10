Aan de kant geschoven Hart voor Den Haag reageert furieus op coalitieonderhandeling

Hart voor Den Haag/Groep de Mos is furieus over de onderhandelingen tussen VVD, D66, GroenLinks, CDA en de PvdA. Die partijen willen komen tot een nieuw stadsbestuur. Fractievoorzitter Arjen Dubbelaar: “Een linkse monstercoalitie van vijf partijen is een ramp voor onze stad!”

Volgens Dubbelaar is het schaamteloos dat de VVD een linkse minderheid gaat steunen om de stad te besturen. “Dit is slecht voor de stad, want dit gaat onze inwoners geld kosten. Wij houden ons hart vast en het is bizar dat wij als grootste partij niet serieus worden betrokken.”

Arjen Dubbelaar wil alsnog aan de onderhandelingstafel: “Wij hebben eerder ook aangegeven onze verantwoordelijkheid te willen blijven nemen, desnoods met twee andere wethouders. Dit scenario is helaas nooit serieus besproken.”

Foto: Gemeente Den Haag.