Aanhouding na beschieting café

De politie heeft een 35-jarige Hagenaar aangehouden na de beschieting van een café aan de Maasstraat. Dat meldt de politie. Agenten kregen maandagochtend rond 3.30 uur de melding van een schietpartij. Aan de buitenzijde van het pand zaten kogelgaten. De betrokkenheid van de aangehouden man wordt onderzocht.

Een getuige meldde dat hij harde knallen, dan wel schoten hoorde. Na de melding startte direct het onderzoek en werd er een afzetting in de omgeving gemaakt. Rechercheurs zochten in de omgeving van het café naar sporen. Er zijn twee personenauto’s in beslag genomen voor nader onderzoek. De 35-jarige man zit vast en wordt gehoord.