Bewoners strijden om moestuin Oude Haagweg

Een moestuin waar bewoners van appartementencomplex Harvest aan de Oude Haagweg samen komen om hun eigen groente en fruit te verbouwen. Een ideale plek voor urban farming, lijkt het… Maar de toekomst van dit concept, dat bij het dit jaar opgeleverde complex in Loosduinen hoort, is onzeker.

Bestemmingsplan

“Het probleem is dat hier een moestuin is ontstaan die hebben de bewoners opgericht, vertelt Peter Bos van de Haagse Stadspartij. “Zij hebben samen veel plezier aan en ze hebben altijd voorgespiegeld gekregen dat dit zo u blijven. Alleen het probleem is nu dat de projectontwikkelaar nu een plan heeft gemaakt om hier 29 woningen te gaan bouwen waardoor die moestuin mogelijk moet verdwijnen. Juridisch gezien staan zij in hun recht. Volgens het bestemmingsplan kan dit. Maar ik vind dit niet fatsoenlijk, daarom heb ik hierover schriftelijke vragen gesteld en aandacht voor gevraagd.

Miscommunicatie

De beheerder van het stuk grond, Van der Vorm Vastgoed, laat in een reactie aan Den Haag FM weten dat de moestuin niet verdwijnt en zijn grootte behoudt. Het vastgoedbedrijf wil samen met de bewoners kijken naar de positie van de toekomstige woningen. Van der Vorm Vastgoed wil het concept van Urban Farming namelijk niet dwarsbomen maar ondersteunen en ziet het belang van het concept voor de sociale cohesie. Volgens het vastgoedbedrijf is er sprake van miscommunicatie en is de moestuin niet in gevaar. Daarom is de verbazing des te groter dat er schriftelijke vragen zijn gesteld. Van der Vorm Vastgoed betreurt de situatie.