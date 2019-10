Boeren aangekomen voor protest bij provinciehuis Zuid-Holland

Zo’n tweehonderd boeren zijn maandagmiddag bijeen rond het provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag om te protesteren tegen de regionale beleidsregels over stikstof. Naast tweehonderd boeren staan er ook enkele tientallen tractors. “Het probleem is dat provincies hebben bedacht om regels rondom stikstofuitstoot nog strenger te maken, daarom staan de boeren hier”, vertelt CDA’er Michel Rogier op Den Haag FM.

Dat de boeren hun zorgen willen aangeven was duidelijk, ook bij het Provinciehuis Zuid-Holland. “Dat is goed gelukt”, vertelt Jeannette Baljeu op Den Haag FM. Baljeu is lid van het college van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie, en was aanwezig bij het protest. “We hebben benadrukt dat we veel in gesprek willen gaan met de sector.”

Niet alleen bij het provinciehuis in Den Haag wordt geprotesteerd. Dat zorgt nog niet voor verkeersproblemen. Ook bij de provinciehuizen in Gelderland, Overijssel, Drenthe, Groningen, Noord-Holland, Flevoland en Utrecht staan boze boeren.

Woensdag staat er opnieuw een protest in Den Haag gepland. Boeren hebben aangekondigd om het Binnenhof te willen bezetten, ze zullen volgens een woordvoerder niet eerder vertrekken dan het moment dat hun eisen zijn ingewilligd.

Foto: Den Haag FM.

Luister hier naar het gesprek met Michel Rogier op Den Haag FM.

Luister hier naar het interview met Jeannette Baljeu op Den Haag FM.