Coalitieonderhandelingen Den Haag: “Een vorige periode is het ook gelukt met vijf partijen”

Robert van Asten van D66 ziet het wel zitten om met CDA en PvdA het gesprek aan te gaan.De vijf partijen -VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA- gaan op advies van Tom de Bruijn in gesprek met elkaar. “Een vorige periode is het ook gelukt met vijf partijen en in Rotterdam zijn er zelf zes, dat lukt wel.”

Hart voor Den Haag/ Groep de Mos zegt furieus te zijn dat ze niet mee mag praten. “Ik zie in zo’n reactie geen enkele reflectie in wat daar is gebeurd. Dat sterkt mij alleen maar in het opzeggen van de samenwerking twee weken geleden,” aldus Van Asten

PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster is positief gestemd over de komende gesprekken: “Je moet verantwoordelijkheid nooit uit de weg gaan”, reageert Balster op de vraag of hij als wethouder aan de slag wil: “We gaan nu eerst over de inhoud praten.” Balster wil vooral inzetten op wonen in de stad. “Dat zal een belangrijk onderwerp zijn.” Daarnaast wil hij meer inzetten op het beschermen van zwakkeren in de samenleving.

