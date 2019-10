Coalitieonderhandelingen: VVD, D66 en GroenLinks praten met PvdA en CDA

D66, VVD, GroenLinks, CDA en PvdA gaan onderhandelen over een nieuwe coalitie. Dat laten de partijen weten in een persbericht. Na een week van gesprekken adviseert verkenner Tom de Bruijn te pogen in deze samenstelling om een nieuw college voor Den Haag te vormen. CDA en PvdA zijn nieuw aan de onderhandelingstafel.

De zoektocht naar een nieuwe coalitie is nodig nadat VVD, D66 en GroenLinks het vertrouwen met de lokale partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos opgezegde. De twee wethouders van die partij, Richard de Mos en Rachid Guernaoui, worden verdacht van corruptie.

Fractievoorzitter PvdA Martijn Balster is positief gestemd: “Goede zorg voor onze ouderen, een steuntje in de rug voor kinderen die het nodig hebben, betaalbare en fatsoenlijke woningen, het opknappen van onze wijken. Er is ongelooflijk veel werk te verzetten voor Den Haag. Daar gaan we graag het gesprek over aan.”

Arjen Kapteijns (Fractievoorzitter GroenLinks): “Dat is belangrijk, want de uitdagingen die we als Den Haag hebben zijn te serieus om nu stil te staan. Daarom is het ook zo belangrijk dat Tom de Bruijn zo snel met dit advies kon komen.”

D66-wethouder Robert van Asten: “Den Haag verdient een nieuw volledig college met een stevig akkoord. Er zijn genoeg uitdagingen voor de stad. D66 kijkt ernaar uit die met deze partijen samen op te pakken. Met een akkoord dat kan rekenen op groot draagvlak in de raad, zodat we weer door kunnen met het mooier en sterker maken van de stad.”

