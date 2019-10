De Pier organiseert sollicitatiedag in reuzenrad

Geniet van Haagse natuur met de boswachters

Meer in

Boswachters organiseren deze herfstvakantie diverse wandelingen door de Haagse natuur. De wandelingen zijn gratis, duren anderhalf uur en zijn geschikt voor jong en oud. De boswachters leiden geïnteresseerden graag rond in het Westduinpark of Clingendael. De wandelingen zijn van woensdag 16 oktober tot en met zondag 27 oktober.

De wandelingen leiden langs alle bijzonderheden en mooie plekjes in deze twee groene parels. Bij de rondleiding door Clingendael staat ook een bezoek aan de Japanse tuin op het programma. Aanmelden moet hier. Wethouder Robert van Asten (Groen): “De herfst is begonnen, het wordt kouder, de bladeren verkleuren en de paddenstoelen schieten uit de grond. Het is tijd om van de Haagse natuur te genieten!”