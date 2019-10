Gevallen wethouder Richard de Mos: “Tijd van opstaan is nu gekomen”

Richard de Mos herkent zich niet in de verdachtmaking van corruptie: “Het enige wat wij doen is wat wij in het collegeprogramma voor elkaar hebben gekregen”, dat zei de partijleider van Hart voor Den Haag/ Groep de Mos maandagavond in het televisieprogramma Pauw op NPO1. De Mos was samen met zijn advocaat, Peter Plasman, te gast in het programma. “Doorgaans probeer ik de partijkas goed te spekken, daar neem ik geld voor aan. Dat gaat naar de partij. Als wethouder heb ik daar nooit wat voor gelaten of gedaan.”

De Mos zei komende woensdag “met pijn in het hart” zijn ontslag in te dienen als wethouder. “Daarna ga ik weer aan de slag als fractievoorzitter van de grootste partij, knokken om Den Haag mooier te maken. Na vallen moet je opstaan, de tijd van opstaan is nu gekomen.”

Veel commotie was er omtrent de nachtontheffingen, daarvan werden er vijf verstrekt aan de eerste gegadigden. Onder meer zalencentrum Opera maakte gebruik van die kans om een vergunning aan te vragen. “Die vergunning was er voor iedereen, maar dat is gewoon via de raad gegaan.” Wel zei De Mos te hebben gezegd dat hij die informatie heeft gedeeld met zijn sponsor, maar dat dat pas gebeurde nadat het besluit openbaar was gemaakt.

Eerder liet De Mos via Twitter weten de afgelopen periode te hebben beleefd ‘als één grote nachtmerrie‘. Zowel Richard als zijn partijgenoot Rachid Guernaoui is verdacht van corruptie, de Rijksrecherche deed daarom onlangs onderzoek in de werkkamers en woningen van de wethouders van Hart voor Den Haag/ Groep de Mos. Daaropvolgend werd het vertrouwen in de wethouders van de lokale partij opgezegd.