Politie onderzoekt beschieting café

Een café in de stad is maandagochtend rond 04.00 uur beschoten. In een van de ramen van het café op de hoek van de Maasstraat en het Weteringplein zijn vijf kogelgaten te zien. Er vielen geen gewonden.

De recherche doet onderzoek naar wat er zich bij het café in de Rivierenbuurt heeft afgespeeld. Er zijn geen verdachten aangehouden. De politie hoopt in de loop van de dag meer informatie te hebben over de schietpartij. Voorlopig is het gebied rond de horecagelegenheid afgezet.