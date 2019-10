Projectcoordinator Siggi Florentina: “Zelfs de wijkagent merkt het positieve effect van de MuziekBox”

De toekomst van het project MuziekBox in Laak staat op losse schroeven. “Zoals het er nu naar uitziet gaan we in december sluiten in verband met bezuinigingen. Maar mezelf kennende ga ik dat niet laten gebeuren” vertelt de vastberaden projectcoördinator Siggi Florentina op Den Haag FM.

“Zelfs de wijkagent merkt het positieve effect van de MuziekBox”, vervolgt Siggi. De MuziekBox is een plek waar kinderen die geen of weinig ervaring met muziek hebben, kennis kunnen maken met instrumenten, zang en rap. “In totaal hebben het afgelopen jaar zo’n 150 bezoekers gebruik gemaakt van de MuziekBox. Een aantal daarvan is daarna ook al doorgestroomd naar een reguliere muziekschool.”

Siggi begeleid de kinderen in het maken van muziek met instrumenten. “Van een drumstel en gitaren tot een blokfluit en een triangel, kinderen kunnen met van alles in aanraking komen,” zegt Florentina. “Een keer per week komt er ook een muziekdocent om de kinderen meer over de instrumenten te kunnen leren.”

Ruim een jaar na de opening van muzikale speelplaats bij Treftpunt Vliethage lijkt het doek alweer te vallen wegens bezuinigingen. “Het gaat om ongeveer 3.000 euro per maand om de MuziekBox draaiende te kunnen houden.”

Foto: Vanessa Verhoeven

Luister hier naar het interview met Siggi Florentina op Den Haag FM.