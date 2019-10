ANWB verwacht verkeersoverlast door boerenacties

Den Haag zet stappen om over te gaan op eco-bekers tijdens evenementen

De ANWB verwacht woensdag verkeershinder door de aangekondigde boerenacties. Boeren gaan om 9.00 uur op in De Bilt protesteren en rijden daarna naar Den Haag. Rond 12.00 uur rijdt een karavaan tractoren naar Den Haag. Dat zal overlast opleveren op de A12 richting Den Haag.

Aan het einde van de dag wordt het opnieuw extra drukt rond de stad als de boeren weer naar huis gaan. Waarschijnlijk wordt het niet zo’n chaos op de weg als bij het eerste landelijke protest op dinsdag 1 oktober, ze schrijft de ANWB. “Woensdag is een minder drukke dag op de weg, meer mensen zullen er dit keer rekening mee houden en er is iets minder verkeersaanbod vanwege de herfstvakantie in het zuiden.”