Boerenprotest woensdag op de Koekamp, legervoertuigen moeten boeren weghouden bij Binnenhof

Het boerenprotest van woensdag mag plaatsvinden op de Koekamp, dat heeft de gemeente Den Haag laten weten. Een afspraak is hiervoor gemaakt met Farmers Defence Force, zij coördineert het protest. Tevens wordt het leger ingezet om te helpen met het afzetten van wegen voor het boerenprotest. Dit is om te voorkomen dat boeren toch het gebied rondom het Binnenhof in rijden. Het ontbijt dat de boeren donderdag willen uitdelen vindt plaats op de Lange Vijverberg, zonder voertuigen.

De boeren gaven eerder aan om te willen protesteren op het Binnenhof en niet meer te vertrekken tot hun eigen zijn ingewilligd. “Er gaat zeker overnacht worden”, laat woordvoerder Micha Bouwer van de Farmers Defence Force weten op Den Haag FM. Die overnachting is wel op de Koekamp. “We gaan ons niet het Binnenhof op forceren, maar het zou wel mooi zijn als we daar alsnog mogen komen.”

Op de Koekamp organiseren de boeren donderdag een boerenontbijt als een bedankje voor de Nederlandse burgers voor de overlast die zij hebben veroorzaakt. “Alle boeren produceren een hoop vreten en dit ontbijt vinden we een mooi gebaar richting de bevolking om te laten blijken dat we hun steun ook waarderen”, vertelt Micha.

Bij het boerenprotest op 1 oktober was het extreem druk door de boeren die op weg waren naar het Malieveld. Het was onder meer langzaam rijden op de A2 en op de A12 bij Utrecht en Den Haag.

Luister hier naar het interview met Micha Bouwer op Den Haag FM.