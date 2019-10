Broers die ober mishandelden veroordeeld tot 5,5 en 5 jaar cel

Armin N. en Arash N. hebben dinsdagmiddag in hoger beroep 5,5 en 5 jaar cel gehad voor het mishandelen van een ober in Praag. Het hof acht zware mishandeling bewezen. Ook mogen de mannen Tsjechië tien jaar lang niet meer in.

Justitie in Tsjechië verdenkt de broers Armin N. en Arash N. van poging tot moord. De broers waren vorig jaar april met een groep van in totaal zeven vrienden in de Tsjechische hoofdstad om het vrijgezellenfeest van een van de mannen te vieren. Twee vrienden kregen ruzie met het personeel van een restaurant omdat ze op het terras zelf meegenomen bier dronken.

De ruzie liep uit de hand. De toegesnelde ober Miroslav Vitek werd zo zwaar afgetuigd dat hij onder meer een gebroken oogkas, een gebroken kaak en een verbrijzelde enkel opliep.