Den Haag zet stappen om over te gaan op eco-bekers tijdens evenementen

Een meerderheid van de partijen in de Haagse gemeenteraad roept onder aanvoering van de Partij voor de Dieren(PvdD) de gemeente op om alleen nog herbruikbare bekers te gebruiken op evenementen. De partijen willen zo het gebruik van zogenaamde single-use plastics verminderen.

Op festivals worden grote hoeveelheden plastic bekers gebruikt. “85 procent van het afval van festivals bestaat uit dit soort bekers die in de gracht, natuur of in de verbrandingsoven belanden”, vertelt fractievoorzitter Robert Barker van de PvdD op Den Haag FM. Ook worden ze nagenoeg niet gerecycled. De Partij voor de Dieren pleit samen met D66, PvdA, GroenLinks, HSP, CDA en SP voor het gebruik van zogenoemde eco-bekers bij evenementen.

Niet alleen gemeenten beginnen het gebruik van herbruikbare bekers in te voeren. Een aantal grote Nederlandse festivals zoals Lowlands en de Vierdaagsefeesten hebben zich al aangesloten bij de ‘Plastic Promise’, waarmee zij hergebruik willen bevorderen en bovendien plastic bekers recyclen.

Luister hier naar het interview met Robert Barker op Den Haag FM.