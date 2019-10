Expositie en film over transgenderisme in het Atrium

In het Atrium van het stadhuis wordt dinsdag de fototentoonstelling ‘Preferred Pronouns’ officieel geopend. Die fotoserie toont portretten van transgender mensen uit drie landen. “Tijdens de opnames van de film ‘m/f/x’ kwamen we zoveel hartverwarmende en -verscheurende verhalen tegen die niet in de film pasten. Zo ontstond deze foto-expositie”, vertelt fotograaf en filmmaker Koen Suidgeest op Den Haag FM.

Een ‘pronoun’, of persoonlijk voornaamwoord, heeft voor veel mensen een beladen betekenis. Transgenders die hun hele leven ‘hij’ of ‘zij’ werden genoemd, willen na hun transitie dan ook graag aangesproken worden met hun ‘pronoun’ naar keuze. Bij de tentoonstelling staan niet de verhalen van de personen beschreven. “Dat hebben we expres gedaan om de bezoekers uit te dagen om te kijken naar de persoon en hoe je die zou aanspreken. Dat je nadenkt over wat het kan betekenen voor iemand wanneer je hen ‘hij’ of ‘zij’ noemt.”

m/f/x

De titel van de film slaat op de afkortingen die bij mensen in het paspoort staan: ‘m’ voor man, ‘f’ voor vrouw en ‘x’ als symbool voor geen geslachtsaanduiding. Ook dat is een mogelijkheid voor mensen: non-binair zijn. Het niet tot het ene of het andere geslacht willen behoren. “De tweede persoon in Nederland die dit in het paspoort krijgt, Nanoah Struik, is aanwezig tijdens de opening”, vertelt Suidgeest.

Zowel de film als de tentoonstelling over transgender mensen uit Vietnam, Honduras en Nederland zijn dinsdagmiddag in het Atrium van het stadhuis te zien vanaf 16.30 uur. De expositie ‘Preferred Pronouns’ staat nog tot 2 november in Den Haag.

Foto: Koen Suidgeest

Luister hier naar het interview met Koen Suidgeest op Den Haag FM.