HSP wil duidelijkheid van stadsbestuur over haar rol bij verstrekking omstreden nachtontheffingen

De nachtontheffingen die een rol spelen in het corruptieonderzoek van het Openbaar Ministerie hebben bij de Haagse Stadspartij(HSP) tot nieuwe schriftelijke vragen geleid. Het gaat om de vijf omstreden nachtontheffingen die in september aan zalen- en wokcentra zoals De Opera zijn verleend.

Raadslid Peter Bos van de HSP stelt dat er na twee vergaderingen van het stadsbestuur een raadsvoorstel het niet tot de raad heeft gered. “Kennelijk was er binnen het stadsbestuur discussie en kwam men er niet uit.” Het gaat om het concept-raadsvoorstel dat op 9 en 16 april is besproken. “Het is hoogst opmerkelijk dat de burgemeester op 18 april alsnog een besluit nam om maximaal vijf nachtontheffingen te verlenen”, vindt Peter Bos.

Bos houdt zich afzijdig wat het strafrechtelijke onderzoek betreft, maar wil de focus leggen op bestuurlijke de politieke kant. “De rol van het stadsbestuur bij het verstrekken van deze nachtontheffingen mag zeker onder de loep genomen worden.” Het raadslid heeft schriftelijk 25 vragen ingediend.

Luister hier naar het interview met Peter Bos op Den Haag FM.