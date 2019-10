Oppositie reageert op mogelijke terugkeer van Richard de Mos in Haagse raad

Richard de Mos wil als fractievoorzitter van Groep de Mos terug de Haagse gemeenteraad in. “Het is zijn goed recht, maar ik weet niet of het verstandig is”, zegt Robert Barker van Partij voor de Dieren tegen mediapartner Omroep West.

De kans dat De Mos daadwerkelijk terugkeert in de raad, acht Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij groot. “Als een collega-raadslid van Groep De Mos bereid is zijn of haar plek af te staan, dan wordt er gekeken naar de kieslijst. Dan staat meneer De Mos als eerste aan de deur om die plek weer in te nemen. En hij heeft nu al duidelijk aangegeven dat hij dat wil.”

Martijn Balster van de Haagse PvdA zag een strijdbare De Mos. “Hij is overtuigd van zijn gelijk”, constateert hij. “Dat is ook het lastige op dit moment: er is sprake van een verdenking. Een heel zware verdenking, maar hij heeft het recht op zijn weerwoord. Uiteindelijk zal het Openbaar Ministerie een aanklacht moeten formuleren en bewijslast moeten verzamelen en zal de rechter een oordeel vellen.”