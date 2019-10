“Prinsjesdag tijdens renovatie Binnenhof niet in Den Haag”

Tijdens de renovatie van het Binnenhof moet Prinsjesdag niet meer in Den Haag, maar ergens anders in Nederland worden gevierd. Dat voorstel doet ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers tijdens een debat over het budget van het ministerie van Algemene Zaken. Tijdens de verbouwing, die zo’n vijf jaar moet gaan duren, moeten andere steden zoals Den Bosch en Maastricht het evenement op zich nemen.

Een slecht plan, vindt Marco Esser van The Hague Marketing Bureau: “Prinsjesdag hoort in Den Haag en nergens anders.” Ook zegt hij dat andere locaties niet logistiek voorbereid zijn op het grote evenement.

Regeringspartij CDA vindt het idee ook maar niks. “Er zijn genoeg alternatieven in ons prachtige Den Haag”, zegt kamerlid Chris van Dam. “Alleen bij een noodgeval moet je uitwijken naar een andere stad. En dit is geen noodgeval”.

Kloof

Segers ziet de verbouwing als een uitgelezen kans om te laten zien dat het niet alleen om Den Haag draait: “We kunnen de democratie voor heel veel mensen letterlijk dichtbij brengen. Het is een uitgelezen kans om de kloof tussen Den Haag en de regio te dichten.” Het is nog niet duidelijk of de verbouwing van het Binnenhof volgend jaar, zoals oorspronkelijk gepland was, van start zal gaan.

Foto Sonja Assenberg