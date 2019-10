Expositie en film over transgenderisme in het Atrium

PvdA wil haast met statiegeld op blikjes

De PvdA in de Haagse gemeenteraad wil snel invoering van statiegeld op blikjes. Dat zegt Janneke Holman van de partij op Den Haag FM. De Tweede Kamer wil dat er in 2022 ook statiegeld op blikjes komt, als er in 2021 statiegeld op petflesjes komt. De Kamer is bang dat fabrikanten anders overstappen op blikverpakkingen, die dan toch weer in de natuur terechtkomen.

Holman wil in de tussentijd van wethouder Liesbeth van Tongeren horen of dat in Den Haag niet wat sneller kan. “Dat zou een goede tussenstap zijn, ik ben benieuwd hoe ze op mijn plan reageert.” De PvdA’er snap dat het landelijk invoeren niet zo 1-2-3 gedaan is. “Natuurlijk kan ik mij voorstellen dat het wat langer duurt omdat je een heel systeem landelijk moet optuigen.”

Blikjes staan volgens Holman met stipt op nummer 1 tijdens opruimdagen van zwerfafval.

Luister naar Janneke Holman van de PvdA.