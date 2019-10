Snuffelende agent krijgt taakstaf

Een Haagse politieman die bijna 1.300 keer ongeoorloofd informatie opzocht in het politiesysteem, krijgt een taakstraf van 150 uur. De rechtbank in Den Haag oordeelde daarnaast dat hij drie jaar lang geen publiek ambt mag bekleden.

De agent snuffelde bijna twee jaar lang in de politiesystemen, ook in zijn vrije tijd. Hij deed dat naar eigen zeggen uit een dwangmatige behoefte aan controle. Hij printte informatie over mensen en kentekens en nam deze mee naar huis.

Uit onderzoek van de Rijksrecherche bleek dat de agent geregeld contact had met een bekende van de politie in Hoofddorp. Deze persoon, zijn entourage en hun auto’s werden geregeld door de politieman gecontroleerd in het systeem. Het Openbaar Ministerie kon echter niet bewijzen dat hij die informatie doorgaf.