Burgemeester Remkes over boerenprotest: “Het had slechter gekund”

Naar schatting van waarnemend burgemeester van Den Haag, Johan Remkes, zijn er woensdag 5.000 tractoren in de stad geweest voor het boerenprotest. Ondanks dat de boeren ook in gebieden kwamen waar ze geen toestemming voor hadden zegt de burgemeester in gesprek met mediapartner Omroep West dat het “slechter had gekund”.

In een reactie liet Remkes woensdagavond weten dat hij hoopt dat boeren bij eventuele nieuwe acties “het gezonde verstand blijven gebruiken”. Het geplande ontbijt, donderdagochtend, noemde hij een “sympathieke actie”.

Verschillende boeren zijn nog niet uit Den Haag vertrokken, zij overnachten in de stad. “Ook boeren hebben het recht om te demonstreren. Da’s het enige criterium wat geld. Men moet de dialoog zoeken. Men heeft nu toestemming gekregen om te blijven.” De boeren die blijven overnachten mogen niet onbeperkt in de stad blijven.