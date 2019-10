Flinke veiligheidsmaatregelen rondom Binnenhof vanwege boerenprotest

Rondom het Binnenhof zijn de veiligheidsmaatregelen woensdag flink opgeschroefd. Onder andere defensie is ingezet om de toegang tot het Binnenhof onmogelijk te maken voor de boeren. Die komen massaal naar Den Haag om te protesteren.

De gemeente liet weten dat tractoren niet het (winkel-)gebied rond het Binnenhof in mogen en wil daarom straten afzetten. Rond 6.00 uur werden vijftien boeren met tractoren staande gehouden op de Utrechtsebaan omdat zij dreigden toch naar het Binnenhof te rijden. De toegangswegen rondom het Binnenhof zijn afgezet en er staan ook grote sleepwagens vlak voor het Binnenhof.

Honderden boeren zijn in de nacht van dinsdag op woensdag de weg op gegaan richting Den Haag en Bilthoven. Op meerdere plaatsen in het land zijn colonnes boeren snelwegen opgegaan om op tijd aan te komen. Na een tocht naar De Bilt volgt een massale rit naar Den Haag en dan is de A12 een de beurt.

Foto: Den Haag FM.

Foto: Ivar Lingen.