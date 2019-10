Haagse handhavers krijgen bodycam

Vijf handhavers in Den Haag krijgen vanaf komende vrijdag een bodycam. Met de kleine draagbare camera’s die op de borst worden gedragen, wil de gemeente de veiligheid van handhavers verhogen. Het gaat om een proef die vier maanden duurt. Wethouder Robert van Asten (D66) heeft de proef woensdag aangekondigd.

De bodycam filmt niet de hele tijd. Hij wordt alleen aangezet als een handhaver verbaal of fysiek wordt bedreigd. Handhavers met een bodycam waarschuwen eerst twee keer voordat de camera aangaat. De handhavers hebben trainingen gevolgd waardoor ze hebben geleerd wanneer ze de camera wel en niet mogen bedienen. Daarbij wordt volgens de gemeente de privacy van de inwoners van Den Haag gewaarborgd.

De beelden blijven ongeveer een maand bewaard op beveiligde computers van de gemeente. Daarna worden ze gewist. Als er een strafbaar feit is gefilmd, gaan de beelden naar de politie of het openbaar ministerie. Die gebruiken de beelden voor onderzoek en opsporing. Aan het einde van de proef evalueert de gemeente of de handhavers zich daadwerkelijk veiliger hebben gevoeld en of het aantal incidenten op straat met handhavers is afgenomen.