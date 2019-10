Inmiddels duizend mensen aan het werk door Werkoffensief +500

Tijdens de eerste Haagse Banenmarkt in de Fokker Terminal dinsdag is gevierd dat de stad inmiddels duizend mensen aan het werk heeft geholpen. Het is onderdeel van het Werkoffensief +500. Ruim 2000 mensen in de bijstand pakten de kans om met 92 aanwezige werkgevers te spreken over banen en opleidingen.

De gemeente ging in januari met Werkoffensief +500 van start met het doel jaarlijks 500 mensen extra vanuit de bijstand aan werk te helpen, bovenop de bestaande opgave om 4000 mensen per jaar te begeleiden naar werk of school. Onderdeel van de mensgerichte aanpak is dat in twee jaar alle mensen die langdurig in de bijstand zitten, persoonlijk en intensief worden gesproken. Niet alleen talenten en kansen worden daarin duidelijk, ook belemmeringen.

“Inmiddels hebben wij de afgelopen 9 maanden bijna 11.000 bijstandsgerechtigden persoonlijk gesproken”, aldus wethouder Bert van Alphen. “Duidelijk is dat het gaat om een doelgroep die niet meteen bemiddelbaar is naar betaald werk. Re-integratietrajecten duren daardoor langer. Dat vereist ook aanpassingen van werkzaamheden plus de bereidheid van de werkgever om kandidaten vak- en werknemersvaardigheden aan te leren.”

Foto: Wethouder Bert van Alphen feliciteert Ricardo en Stephany met hun nieuwe baan; foto: gemeente Den Haag/Fleur Beemster.